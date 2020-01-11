Pas çalıştılar
Belek kampı devam ediyor. Sarı-lacivertli oyuncular dün sabah gerçekleştirilen ilk antrenmanda top kapma ve pas çalışmaları yaptı.
Belek kampı devam ediyor. Sarı-lacivertli oyuncular dün sabah gerçekleştirilen ilk antrenmanda top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın oyunu sık sık durdurup oyuncularına talimatlar verdiği ifade edildi. Bu arada Yanal idmandan önce basın mensuplarının tek tek elini sıkarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
KAPTAN SALONDA
Ağır bir grip geçiren ve kampa geç katılan Emre Belözoğlu tek başına salonda çalıştı. Kaptanın, arkadaşları ile arasındaki kondisyon açığını kapatmak için kuvvet artırıcı program uyguladığı bildirildi.
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