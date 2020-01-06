Fenerbahçe'nin Antalya kampı başladı

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Transfere kaynak yaratmak adına bazı futbolcularını elinden çıkarmayı düşünen sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın gözdelerinden olan yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağı iddia edilirken, takımının dahi belli olduğu öne sürüldü. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...