06 Ocak 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Antalya kampı başladı

Fenerbahçe'nin Antalya kampı başladı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 Giriş Tarihi: 06.01.2020

'de ikinci yarı hazırlıkları için 'da kampa giren , ilk antrenmanını yaptı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Serik ilçesinde gerçekleştirilen kamptaki ilk antrenmanın salonda yapıldığı aktarıldı.

yönetimindeki antrenmanda futbolcuların sakatlık önleyici, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptığı belirtildi.

, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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