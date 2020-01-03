03 Ocak 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Mehmet Aurelio: Fenerbahçe istemedi Beşiktaş'a gittim

Fenerbahçe istemedi Beşiktaş'a gittim
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.01.2020

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen Mehmet Aurelio, birçok konu hakkında konuştu. İşte öne çıkan sözler:

"F.Bahçe'de 5 sene geçirdim. Real Betis'ten sonra dönmek istedim. Ancak Fenerbahçe o dönem beni istemedi ve Beşiktaş'a gittim. Şu an takımın orta sahası en iyi bölgesi. F.Bahçe çok büyük bir takım ve 2019- 20 şampiyonu olacak. Ben F.Bahçe taraftarıyım. Hayalim de Milli Takımı ve F.Bahçe'yi bir gün çalıştırmak."
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