23 Aralık 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Malcolm Thomas, Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe transferi resmen duyurdu!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.12.2019

Fenerbahçe , ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Vladimir Stimac'la yollarını ayıran Fenerbahçe , ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, pivot Malcolm Thomas ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.
8 Kasım 1988 Columbia Missouri'de dünyaya gelen Birleşik Amerikalı Thomas, 2.06 boyunda ve hem 4 hem de 5 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor.
Bu anlaşmanın kulübümüze ve Malcolm Thomas'a hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla sonsuz başarılar diliyoruz."

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