Malcolm Thomas, Fenerbahçe Beko’da
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Malcolm Thomas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.
Vladimir Stimac'la yollarını ayıran Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Malcolm Thomas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı pivot Malcolm Thomas ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.
8 Kasım 1988 Columbia Missouri'de dünyaya gelen Birleşik Amerikalı Thomas, 2.06 boyunda ve hem 4 hem de 5 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor.
Bu anlaşmanın kulübümüze ve Malcolm Thomas'a hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla sonsuz başarılar diliyoruz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı