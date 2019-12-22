22 Aralık 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Top kimde kalacak?
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Derbi tam anlamıyla bir topa sahip olma mücadelesine dönüşecek. Fenerbahçe iç sahada yüzde 61.1'le en fazla topa sahip olan ekip. Beşiktaş ise yüzde 59'la ligin deplasmanda en fazla topla oynayan takımı.
Sarı-lacivertliler iç sahada yüzde 86.9'la en yüksek pas yüzdesi ile oynayan ekip olurken, Beşiktaş ise yine yüzde 85.4'le dış sahanın en iyi pas yüzdeli takımı durumunda. Zanka 81.5 pasla ligin iç sahada en fazla pas yapan, Ruiz ise 87 ile dış sahada en fazla pas yapan oyuncusu. İç sahada en fazla pas isabetiyle oynayan yüzde 94.4'le Jailson, dış sahada en yüksek pas isabetiyle oynayan ise yüzde 93.4'le Atiba.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı