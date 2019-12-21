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FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.12.2019

, Beşiktaş ile 'nda yarın sahasında oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Sadık Çiftpınar'ın tedavisi devam ederken; Hasan Ali, Moses ve Zajc ise özel program dahilinde çalıştı.
Sarı lacivertliler, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. , maçın oynanacağı 'na gitmek üzere yarın saat 17.00'da Samandıra'dan çıkış yapacak.

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