21 Aralık 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe iç sahada Beşiktaş’a kaybetmiyor

İşte Fenerbahçe'nin derbide en büyük avantajı!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.12.2019

, yarın derbi mücadelesinde karşılaşacağı ’a iç saha maçlarında kaybetmiyor. Sarı-lacivertli ekip son olarak siyah-beyazlılara Kadıköy’de Nisan 2005’te 4-3 kaybetmişti.

'in 16. haftasında derbi mücadelesinde evinde ile karşılaşacak olan iç saha avantajını sürdürmek istiyor. Bu sezon geride kalan 15 müsabakada 25 puan toplayan sarı-lacivertliler ligin ilk yarısındaki son derbiyi kazanmanın peşinde. Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'a son olarak Kadıköy'de Nisan 2005'te 4-3 kaybederken, son 15 Süper Lig maçını kaybetmedi. Fenerbahçe bu müsabakalardan 9 galibiyetle ayrılırken 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması! Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması!
G.Saray'lı eski yıldızdan şok sözler! G.Saray'lı eski yıldızdan şok sözler!
Takımlar golcülerine güveniyor! Takımlar golcülerine güveniyor!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör