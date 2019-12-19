20 Aralık 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko 81 - 84 Zenit | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe son saniyede yıkıldı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 Giriş Tarihi: 19.12.2019

Beko, 'nde Rus ekibi 'i sahasında konuk etti. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından ve Panathinaikos'a yenilen sarı-lacivertliler 14 maçta aldığı 9 mağlubiyetle 15. sırada. 3 galibiyetli Zenit ise sıralamanın son sırasında. 20.45'te başlayan karşılaşmayı fotomac.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Euroleague'de zor günler geçiren Beko, Rus temsilcisi 'i evinde konuk etti. 20.45'te başlayan ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı lacivertli ekip Zenit'in son saniye üçlüğüne engel olamayınca sahadan 81-84 mağlup ayrıldı.

1. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE 20 - 18 ZENIT
DEVRE ARASI: FENERBAHÇE 43 - 38 ZENIT
3. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE 59 - 60 ZENIT
MAÇ SONUCU: FENERBAHÇE 81 - 84 ZENIT

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