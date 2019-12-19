20 Aralık 2019, Cuma
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1. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE 20 - 18 ZENIT
Fenerbahçe Beko 81 - 84 Zenit | MAÇ SONUCU
Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 Giriş Tarihi: 19.12.2019
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Rus ekibi Zenit'i sahasında konuk etti. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Anadolu Efes ve Panathinaikos'a yenilen sarı-lacivertliler 14 maçta aldığı 9 mağlubiyetle 15. sırada. 3 galibiyetli Zenit ise sıralamanın son sırasında. 20.45'te başlayan karşılaşmayı fotomac.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Euroleague'de zor günler geçiren Fenerbahçe Beko, Rus temsilcisi Zenit'i evinde konuk etti. 20.45'te başlayan ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı lacivertli ekip Zenit'in son saniye üçlüğüne engel olamayınca sahadan 81-84 mağlup ayrıldı.
1. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE 20 - 18 ZENIT
DEVRE ARASI: FENERBAHÇE 43 - 38 ZENIT
3. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE 59 - 60 ZENIT
MAÇ SONUCU: FENERBAHÇE 81 - 84 ZENIT
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