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Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Anlaşma tamam
Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezonun ikinci yarısında yeni bir başlangıç yapmayı isteyen sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.12.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 09:39
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