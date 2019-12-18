Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Anlaşma tamam

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezonun ikinci yarısında yeni bir başlangıç yapmayı isteyen sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı. İşte detaylar...