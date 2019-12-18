20 Aralık 2019, Cuma

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Anlaşma tamam

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezonun ikinci yarısında yeni bir başlangıç yapmayı isteyen sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 09:39
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Anlaşma tamam

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Anlaşma tamam

Sarı-lacivertlilerde bu skorun ardından transfer harekatı hız kazandı...

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Anlaşma tamam

Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmak hem de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Anlaşma tamam

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli, geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili konuşmuştu.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Anlaşma tamam

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fransız futbol adamı, "Yaklaşan transfer dönemiyle ilgili de konuşmam gerekirse; önümüzdeki transfer süreci için açıkçası çalışmalarımızı eylül ayından beri yürütüyoruz.

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