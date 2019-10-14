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Volkan’a yeni görev
Giriş Tarihi: 14.10.2019
Fenerbahçe'de futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra sarı lacivertli ekipte teknik heyete katılan Volkan Demirel'e yeni görev...
Sezon başında aktif kalecilik hayatına son verip, Fenerbahçe'nin teknik heyetine katılan Volkan Demirel'in, altyapı ile ilgili çalışmalar yapacağı bildirildi. Tecrübeli file bekçisi, Avrupa'nın önde gelen kulüplerini ziyaret edip, genç oyuncularla ilgili çalışmalarını raporlayacak. Volkan Demirel, ilk olarak geçtiğimiz günlerde Feyenoord'u ziyaret edip, Eski takım arkadaşı Dirk Kuyt'la bir araya gelmişti.
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