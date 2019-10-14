14 Ekim 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Volkan’a yeni görev

Volkan’a yeni görev
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.10.2019

'de futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra sarı lacivertli ekipte teknik heyete katılan 'e yeni görev...

Sezon başında aktif kalecilik hayatına son verip, 'nin teknik heyetine katılan 'in, altyapı ile ilgili çalışmalar yapacağı bildirildi. Tecrübeli file bekçisi, Avrupa'nın önde gelen kulüplerini ziyaret edip, genç oyuncularla ilgili çalışmalarını raporlayacak. Volkan Demirel, ilk olarak geçtiğimiz günlerde Feyenoord'u ziyaret edip, Eski takım arkadaşı 'la bir araya gelmişti.
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