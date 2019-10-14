14 Ekim 2019, Pazartesi
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Emre’den kötü haber
Giriş Tarihi: 14.10.2019
Arnavutluk maçında aldığı darbe ile sol kaburgasında kırık oluşan tecrübeli futbolcunun en az 1 ay forma giyemeyeceği belirtiliyor.
Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu'ndan kötü haber... A Milli Takım'ın Arnavutluk ile oynadığı karşılaşmada göğüs boşluğuna darbe alan kaptanın, yapılan ilk kontrolde sol kaburgasında kırık oluştuğu tespit edilmişti. Tecrübeli oyuncunun en az 1 ay forma giyemeyeceği ifade edildi. Uzmanlar, kaburga kırıklarının ortalama iyileşme süresinin 4-6 hafta olduğunu dile getirdi. Fransa kadrosundan çıkarılan Belözoğlu, sakatlığına rağmen arkadaşlarının yanında olmak için Paris'e gitmişti. Fenerbahçe Sağlık Kurulu, dönüşte kaptanı detaylı kontrolden geçirecek ve tedavisine başlanacak. Denizlispor maçında oynamayacak olan Emre'nin bir sürpriz olmazsa ligdeki Konyaspor ve Kayserispor mücadelelerinde de forma giyemeyeceği ifade edildi.
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