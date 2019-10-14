14 Ekim 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Emre’den kötü haber

Emre’den kötü haber
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.10.2019

Arnavutluk maçında aldığı darbe ile sol kaburgasında kırık oluşan tecrübeli futbolcunun en az 1 ay forma giyemeyeceği belirtiliyor.

'ye Emre Belözoğlu'ndan kötü haber... A 'ın Arnavutluk ile oynadığı karşılaşmada göğüs boşluğuna darbe alan kaptanın, yapılan ilk kontrolde sol kaburgasında kırık oluştuğu tespit edilmişti. Tecrübeli oyuncunun en az 1 ay forma giyemeyeceği ifade edildi. Uzmanlar, kaburga kırıklarının ortalama iyileşme süresinin 4-6 hafta olduğunu dile getirdi. kadrosundan çıkarılan Belözoğlu, sakatlığına rağmen arkadaşlarının yanında olmak için 'e gitmişti. Fenerbahçe Sağlık Kurulu, dönüşte kaptanı detaylı kontrolden geçirecek ve tedavisine başlanacak. Denizlispor maçında oynamayacak olan Emre'nin bir sürpriz olmazsa ligdeki ve mücadelelerinde de forma giyemeyeceği ifade edildi.
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