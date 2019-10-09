09 Ekim 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Ersun Yanal: Zirve bizim olacak

Ersun Yanal: Zirve bizim olacak
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.10.2019

Geride kalan 7 haftada 10 puan kaybeden 'nin aklı fikri zirvede... , ilk yarıda kalan 11 maçı en az kayıpla bitireceklerini belirterek, “Devreyi lider tamamlayıp, sezon sonuna kadar yerimizi koruyacağız” dedi.

Özellikle sahalarında oynanacak maçlarda kayıp yaşamamaları gerektiğini belirten teknik direktör , "İlk yarıda kalan 11 maçı en az kayıpla tamamlamalıyız. Daha önce planladığımız gibi devreyi lider tamamlayıp, ikinci yarıya da özgüvenli başlamalıyız. Bu hedefimize ulaşmamız halinde sezon sonuna kadar da yerimizi koruyacağız. Sezon başından bu yana iddiamızın arkasındayız. şampiyon olacak. Mutlu sona ulaşırken de oynadığı futbolla başta camiamız olmak üzere tüm futbolseverlere keyif verecek" dedi.

11 EKSİKLE ÇALIŞTILAR

maçının ardından 3 gün izin yapan Fenerbahçe, dün topbaşı yaptı. 8. haftadaki Denizlispor maçının hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı. Samandıra'daki idmanda Fenerbahçe, milli takımlarda bulunan 11 oyuncusundan yoksun antrenman gerçekleştirdi.

DEVLERE RAKİP OLDU

Sarı-lacivertlilerin 7 haftadaki hücum performansı dikkat çekti. Fenerbahçe, ile Avrupa'nın 5 büyük liginde en yüksek gol beklentisine giren 3 takımdan biri oldu. , 23.83 ortalamayla 27 gol atarken, PSG 19.66 ile 17 kez rakip fileleri havalandırdı. F.Bahçe ise 18.47'lik bir ortalama yakaladı ve 11 gol sevinci yaşadı.

Ersun Yanal'dan dev rotasyon! 3 isim kulübeye dönüyor haberin devamı

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