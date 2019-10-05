Ne yaptın Jailson!
Sarı-Lacivertli takımın Brezilyalı futbolcusu Jailson, dün de evlere şenlik bir hata yapınca Fenerbahçe'ye golü yedirdi. Ufuk Akyol, Gelson Dela'dan aldığı topla ceza alanına doğru koşu yaptı. Bu sırada karşısına gelen Jailson, rakibinin çok basit vücut çalımına uyunamadı. Ve Ufuk da kaleciyle karşı karşıya kalıp golünü attı.
Sarı-Lacivertli takımın Brezilyalı futbolcusu Jailson, dün de evlere şenlik bir hata yapınca Fenerbahçe'ye golü yedirdi. Ufuk Akyol, Gelson Dela'dan aldığı topla ceza alanına doğru koşu yaptı. Bu sırada karşısına gelen Jailson, rakibinin çok basit vücut çalımına uyunamadı. Ve Ufuk da kaleciyle karşı karşıya kalıp golünü attı. Jailson, daha önce 3-1 kaybedilen Alanyaspor mücadelesinde de basit bir hata yaparak takımının gol yemesine neden oldumuştu. 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu asıl mevkisi ön libero olmasına rağmen szon başından beri stoperde Zanka ile birlikte görev yapıyor.
EMRE KENARDA SARARDI
Kaptan Emre Bölezoğlu 61 dakika sahada kalırken, maçı sarı kartla tamamladı. Ancak kartı 66. dakikada gördü. 61'de oyundan alınan tecrübeli futbolcu, bir pozisyon sonrası kenardan itirazda bulundu. 4. hakemin orta hakeme haber vermesinin ardından Yaşar Kemal Uğurlu, kaptana sarı kart çıkardı. Emre bu karara uzun süre tepki gösterdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"