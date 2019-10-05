05 Ekim 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de kaleci Altay farkı önledi

Kaleci Altay farkı önledi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.10.2019

Galatasaray derbisinde kritik kurtarışlar yapan Altay Bayındır dün de müthiş işlere imza attı. 55'te Aatıf'ın çaprazdan şutunu kornere çelen genç file bekçisi, 58'de Hakan'ın karşı karşıya pozisyonda şutunda topu kornere tokatladı. 59'da önce Aatıf'ın ardından Mukairu'nun şutlarını harika reflekslerle çıkarıp farkın açılmasını önledi.

Galatasaray derbisinde kritik kurtarışlar yapan Altay Bayındır dün de müthiş işlere imza attı. 55'te Aatıf'ın çaprazdan şutunu kornere çelen genç file bekçisi, 58'de Hakan'ın karşı karşıya pozisyonda şutunda topu kornere tokatladı. 59'da önce Aatıf'ın ardından Mukairu'nun şutlarını harika reflekslerle çıkarıp farkın açılmasını önledi. Ancak Altay'ın yaptığı kurtarışlar Fenerbahçe'nin puan almasına yetmedi.

VEDAT GOLÜ ENGELLEDİ
Fenerbahçe'nin gol ümidi Vedat Muriç en etkisiz maçlarından birini oynadı. Kosovalı forvet, gol atmak bir yana 68'de Zajc'ın altıpastan kaleye gönderdiği topa stoper gibi duvar olup beraberlik şansını engelledi. Sonradan giren Mevlüt de pozisyon bulamadı.

KRUSE MARŞI SEVDİ
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse, maçı öncesindeki seremonide yine 'nı okudu. Tecrübeli yıldız, Türk futbolcularla birlikte İstiklal Marşı'na eşlik etti. Kruse maçta ise vasattı.

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