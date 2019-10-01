Kupada rakip belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin de dahil olacağı 4. eleme turunun kura çekimi perşembe günü yapılacak. Kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri saat 11.00'de gerçekleşecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin de dahil olacağı 4. eleme turunun kura çekimi perşembe günü yapılacak. Kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri saat 11.00'de gerçekleşecek. Geçen sezon ligi 6. bitirdiği için kupaya erken katılan Fenerbahçe, kurada 3. turda rakiplerini eleyen takımlardan birisiyle eşleşecek. Maçlar tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak.