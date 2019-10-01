Aziz Yıldırım: ‘Bitireceğim seni’ demedim

Yakındoğu Üniversitesi Kulübü eski başkanı Işık Eyigüngör'ü tehdit ettiği gerekçesiyle 6 aya kadar hapsi istenen Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile eski yönetici Ali Cenk Başak hakkında açılan davaya devam edildi.

Yakındoğu Üniversitesi Kulübü eski başkanı Işık Eyigüngör'ü tehdit ettiği gerekçesiyle 6 aya kadar hapsi istenen Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile eski yönetici Ali Cenk Başak hakkında açılan davaya devam edildi. Yıldırım savunmasında, "Bitireceğim seni demedim. Her parmağını kaldıran tehdit mi ediyor? Bu kadar basit mi yani" dedi. Mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.