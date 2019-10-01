01 Ekim 2019, Salı

FENERBAHÇE

Aziz Yıldırım: ‘Bitireceğim seni’ demedim

Aziz Yıldırım: ‘Bitireceğim seni’ demedim
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.10.2019

Yakındoğu Üniversitesi Kulübü eski başkanı 'ü tehdit ettiği gerekçesiyle 6 aya kadar hapsi istenen Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile eski yönetici Ali Cenk Başak hakkında açılan davaya devam edildi.

Yakındoğu Üniversitesi Kulübü eski başkanı 'ü tehdit ettiği gerekçesiyle 6 aya kadar hapsi istenen Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile eski yönetici Ali Cenk Başak hakkında açılan davaya devam edildi. Yıldırım savunmasında, "Bitireceğim seni demedim. Her parmağını kaldıran tehdit mi ediyor? Bu kadar basit mi yani" dedi. Mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Hasan Ali Kaldırım'ın dönüş tarihi belli oldu Hasan Ali Kaldırım'ın dönüş tarihi belli oldu
Max Kruse'den şaşırtan hareket! İstiklal Marşı'ndan sonra... Max Kruse'den şaşırtan hareket! İstiklal Marşı'ndan sonra...
Gözler TFF’de Gözler TFF’de
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör