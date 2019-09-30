'Jailson Marcao'dan çok daha iyi oynadı'

Zorunluluktan stopere çekilen Jailson, herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Galatasaray karşısında da çok başarılı bir maç çıkaran sambacıya ülkesinden övgü geldi.

Brezilyalı eski futbolcu Caçapa, Jailson'un gerçek mevkisi ön libero olmasına rağmen, Galatasaray'ın stoperi Marcao'dan çok daha iyi oynadığını ifade etti. Maçı yorumlayan eski yıldız, Luiz Gustavo'nun ise sahanın en dinamik ismi olarak öne çıktığını dile getirdi.



GİZLİ KAHRAMAN: GUSTAVO

Ersun Yanal'ın Luiz Gustavo'yu neden ısrarla istediği her geçen hafta daha net anlaşılıyor. Brezilyalı yıldız, hatasız paslarıyla takımın orta sahada yeni dinamosu olurken, rakipten kaptığı toplarla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, derbide takım halinde 15 top çalarken, bunların 7 tanesini Gustavo tek başına kazandı. Luiz ayrıca girdiği 19 ikili mücadelenin 10'unu kazanıp; 2 de faul adı. Görünmez kahramanlık yaptı.