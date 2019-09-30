30 Eylül 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç derbi zaferine hasret

Ali Koç derbi zaferine hasret
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.09.2019

Fenerbahçe'de geçtiğimiz yıl başkanlığa gelen 'un derbi hasreti 8 maça çıktı. Sarı-lacivertli takım, Koç'un başkanlığında ligde Beşiktaş, Galatasaray ve ile oynadığı 8 maçın 7'sinden beraberlikle ayrılırken, 1'ini ise kaybetti.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz yıl başkanlığa gelen 'un derbi hasreti 8 maça çıktı. Sarı-lacivertli takım, Koç'un başkanlığında ligde Beşiktaş, Galatasaray ve ile oynadığı 8 maçın 7'sinden beraberlikle ayrılırken, 1'ini ise kaybetti. Ali Koç, 0-0 biten Galatasaray maçından sonra sorulan, "Başkanım, Fenerbahçe sizce 1 puan kazandı mı yoksa 2 puan kaybetti mi?" sorusuna ise "Sence?" diye karşılık vererek yorum yapmadı.

Süper Lig'de 11 maçtır derbilerde rakiplerini mağlup edemeyen F.Bahçe'nin (9B 2M), son derbi galibiyeti iki sene önce Beşiktaş'a karşı gelmişti (23 Eylül 2017, 2-1).

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 16 maçın 13'ü berabere sonuçlandı (1G / 2M).

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