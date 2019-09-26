Fenerbahçe’de derbi öncesi neşeli antrenman

Fenerbahçe, Galatasaray ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı derbi mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra’da 1 nolu sahada yapılan zemin çalışmalarıysa dikkat çekti.

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu çalışması ile başladı. Daha sonra oyuncular topla çalışmaya geçerken antrenmanın basına açık son bölümünde ise ikili koordinasyon çalışmaları yapıldı. İdman esnasında ise oyuncuların neşeli hareketleri dikkat çekti.

Antrenmanda Emre Belözoğlu özel, Moses bireysel çalıştı. Rodrigues'in ise tedavisine devam edildi.



Samandıra'da zemin çalışmaları başladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde 1 nolu sahada zemin çalışmaları başladı. 70 gün sürecek olan çalışmalar sonucunda zarar gören alt zemin ve çimler yenilenmiş olacak ve sezonun ikinci yarısında hazır hale gelecek.