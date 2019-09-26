26 Eylül 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe’de derbi öncesi neşeli antrenman

F.Bahçe’de derbi öncesi neşeli antrenman
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.09.2019

, ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı derbi mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra’da 1 nolu sahada yapılan zemin çalışmalarıysa dikkat çekti.

'in 6. haftasında deplasmanda ile derbi mücadelesine çıkacak olan 'de hazırlıklar devam ediyor. Sabah saatlerinde 'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu çalışması ile başladı. Daha sonra oyuncular topla çalışmaya geçerken antrenmanın basına açık son bölümünde ise ikili koordinasyon çalışmaları yapıldı. İdman esnasında ise oyuncuların neşeli hareketleri dikkat çekti.

Antrenmanda Emre Belözoğlu özel, Moses bireysel çalıştı. Rodrigues'in ise tedavisine devam edildi.

Samandıra'da zemin çalışmaları başladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde 1 nolu sahada zemin çalışmaları başladı. 70 gün sürecek olan çalışmalar sonucunda zarar gören alt zemin ve çimler yenilenmiş olacak ve sezonun ikinci yarısında hazır hale gelecek.

Fenerbahçe'nin derbi performansı

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