20 Eylül 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 101. randevuda

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 101. randevuda
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.09.2019

ile , 'de yarın 101. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 100 maçta 'nin galibiyet sayısında 63-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 185 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 66 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında 'da yapılan maçı 3-1 kazandı, ikinci yarıda başkentte oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde şimdiye dek İstanbul'da 50 kez karşılaştı.

Evinde 36 kez kazanan Fenerbahçe, rakibine sadece 4 kez mağlup oldu. İstanbul'daki 10 maçta eşitlik bozulmadı, Fenerbahçe 112, MKE Ankaragücü ise 36 gol attı.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında 3-1'lik skorla aldı.

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