19 Eylül 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Alanyaspor'dan 'kural hatası' açıklaması

Alanyaspor'dan 'kural hatası' açıklaması
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 Giriş Tarihi: 19.09.2019

Kulübü, 'yle oynadıkları 4. hafta mücadelesinde kural hatası olduğu iddialarıyla ilgili esmi bir açıklama yayınladı.

Kulübü, "kural hatası" gerekçesiyle 'in 4. haftasında oynanan Aytemiz maçının 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynanması için 'ye resmi başvurunun yapıldığını açıklamıştı.

Sarı lacivertli kulübün bu hamlesinden kısa süre sonra, Aytemiz Alanyaspor'dan da konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi.

Alanyaspor'un resmi yayınlanan açıklama şu şekilde:

"Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 16 Eylül 2019 tarihinde yaşananlar Türk spor kamuoyu tarafından göz ucuyla değil, olanca açıklığıyla takip edilmiştir. Bu konu hakkında şu ana kadar açıklama yapmamamızın sebebi, Türk futbolunun asırlık çınarı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün böyle bir başvuru yapacağına ihtimal vermememizden kaynaklanmaktaydı. Maçtan sonra tüm spor otoritelerinin ortak kanaati bahse konu iki golün de futbol oyun kuralları dahilinde ve tertemiz olduğu yönündeydi. Bu sürecin sonunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Merkez Hakem Kurulu Başkanı sayın Zekeriya Alp'in de maç sonu açıkladığı üzere, herhangi bir kural hatası bulunmadığı yönünde karar vereceğine inancımız tamdır.

Kamuoyuna saygılarımızla...

Aytemiz Alanyaspor Kulübü"

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'den Alanyaspor maçına itiraz! Resmi başvuru yapıldı F.Bahçe'den Alanyaspor maçına itiraz! Resmi başvuru yapıldı
Akhisarspor'dan Fenerbahçe'ye 3 transfer! Akhisarspor'dan Fenerbahçe'ye 3 transfer!
Şampiyonlar Ligi'nde Alanyaspor - Fenerbahçe olayı! İşte hakemin kararı Şampiyonlar Ligi'nde Alanyaspor - Fenerbahçe olayı! İşte hakemin kararı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör