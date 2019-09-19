Alanyaspor'dan 'kural hatası' açıklaması
Alanyaspor Kulübü, Fenerbahçe'yle oynadıkları Süper Lig 4. hafta mücadelesinde kural hatası olduğu iddialarıyla ilgili esmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.
Fenerbahçe Kulübü, "kural hatası" gerekçesiyle Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynanması için TFF'ye resmi başvurunun yapıldığını açıklamıştı.
Sarı lacivertli kulübün bu hamlesinden kısa süre sonra, Aytemiz Alanyaspor'dan da konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi.
Alanyaspor'un resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama şu şekilde:
"Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 16 Eylül 2019 tarihinde yaşananlar Türk spor kamuoyu tarafından göz ucuyla değil, olanca açıklığıyla takip edilmiştir. Bu konu hakkında şu ana kadar açıklama yapmamamızın sebebi, Türk futbolunun asırlık çınarı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün böyle bir başvuru yapacağına ihtimal vermememizden kaynaklanmaktaydı. Maçtan sonra tüm spor otoritelerinin ortak kanaati bahse konu iki golün de futbol oyun kuralları dahilinde ve tertemiz olduğu yönündeydi. Bu sürecin sonunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Merkez Hakem Kurulu Başkanı sayın Zekeriya Alp'in de maç sonu açıkladığı üzere, herhangi bir kural hatası bulunmadığı yönünde karar vereceğine inancımız tamdır.
Kamuoyuna saygılarımızla...
Aytemiz Alanyaspor Kulübü"
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