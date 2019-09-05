05 Eylül 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Volkan Demirel paylaşımı

F.Bahçe'den Volkan Demirel paylaşımı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.09.2019

'de teknik heyetteki görevine başlayan için sarı-lacivertliler üzerinden bir video paylaştı.

Sarı-lacivertlilerde futbol hayatını noktalayan ve kulüp tarafından yeni sezonda teknik heyette yer alacağı açıklanan için bir video paylaşıldı. 'nin hesabından yapılan paylaşımda, "Tutkuyla, sevgiyle, inançla, ilk günkü heyecanla şimdi omuz omuza yeni bir yolculuğa!" başlığıyla paylaşılan klipte Volkan Demirel'in tesislerde takımla ve ile görüntüleri yer alıyor. Demirel burada yaptığı açıklamada, "17 yıl sahanın içinden, Fenerbahçe'nin kalesinden, şimdi ise sahanın kenarından katılacağım bu coşkuya. Bu kapıdan artık teknik ekibin parçası olarak gireceğim. Bu renklere hizmet etmek bambaşka. Tutkuyla, sevgiyle, inançla, ilk günkü heyecanı, bu motivasyonu sürdürmek bambaşka. Fenerbahçeli olmayan bunu bilemez. Bu anlatılmaz, yaşanır. Dile kolay 17 yıl. Çubukluyu 17 yıl terlettim, şimdi tutkunu olduğum renklere farklı bir kulvarda kavuşma vakti. Hep söyledim hep de söyleyeceğim; benim hayatım Fenerbahçe. İlk tanıdığım takım, ilk öğrendiğim renkler, ilk haykırışım Fenerbahçe. Çok sevdim; senin benim bizim gibi bu iki rengi candan öte sevdim" dedi.

Teknik direktör Ersun Yanal ise "Her şey güzel olacak. Kalbinden, yüreğinden, içinden çıkıp tekrar Fenerbahçe'de görev alması hepimizin arzuladığı bir şey. Bu görevi yapacak ve umarım bize çok büyük bir güç olacak. Volkan'a ihtiyacımız var" diye konuştu.


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