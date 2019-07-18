18 Temmuz 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe'den 1 yıllık imza!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 18.07.2019 Giriş Tarihi: 18.07.2019

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini 1 yıl uzattı. Sarı-lacivertli kulüp, 27 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık yeni imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci Fenerbahçe ile imzalamıştı. Yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla sezon boyunca takımda yer almayan Ciğerci, sezonun son bölümünde U21 ile maçlara çıkmış ve yeni sezon hazırlıkları için Topuk Yaylası kampında yer almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu sisteminde sarı-lacivertlilerin Tolga Ciğerci ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Tolga'nın sözleşmesi 30 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

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