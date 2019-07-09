09 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yeni transferler antrenmana çıktı

Fenerbahçe'de yeni transferler antrenmana çıktı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.07.2019

Yeni sezon hazırlıklarını 'nin Kaynaşlı ilçesindeki Tesisleri'nde sürdüren , günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde yaptı.

Teknik direktör yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Öte yandan sarı-lacivertli ekibini 'dan kadrosuna kattığı Kosovalı golcü Vedat Muriç, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken ikinci bölümdeyse bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı. Ankaragücü'nden takıma dahil olan Altay Bayındır ilk antrenmanda takımdan ayrı koşu ve kuvvet programları uyguladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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