Altay Bayındır'ın sakatlığı sürüyor

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı kaleci Altay Bayındır'ın parmağında bulunan sakatlığı devam ediyor.

Fenerbahçe, Ankaragücü'nden kaleci Altay Bayındır'ı 4 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı kalecinin milli takımdan kalan sakatlığı ise devam ediyor. Bayındır, el parmağında bulunan hafif sakatlık sebebiyle iki hafta sonra tekrar kontrole gidecek. O zamana kadar takımla birlikte antrenmanlarına devam edecek.