09 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Altay Bayındır'ın sakatlığı sürüyor

Altay Bayındır'ın sakatlığı sürüyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.07.2019

'nin 'nden kadrosuna kattığı kaleci 'ın parmağında bulunan sakatlığı devam ediyor.

, 'nden kaleci 'ı 4 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı kalecinin milli takımdan kalan sakatlığı ise devam ediyor. Bayındır, el parmağında bulunan hafif sakatlık sebebiyle iki hafta sonra tekrar kontrole gidecek. O zamana kadar takımla birlikte antrenmanlarına devam edecek.

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