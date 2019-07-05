Fenerbahçe'de Garry sayım!

Al Ittihad’ın kadroda düşünmediği 28 yaşındaki sol kanat ile kiralık olarak anlaşıldı Hatta oyuncuya ödenecek rakam bile belli oldu. Fenerbahçe artık Rodrigues’i bekliyor.

Transferde atağa kalkan Fenerbahçe, bir ismi daha kadrosuna katmak üzere... Bir süre önce sarı-lacivertli kulübün gündemine gelen Garry Rodrigues ve kulübü Al Ittihad ile büyük ölçüde anlaşıldığı bildirildi. Suudi Arabistan ekibinin gelecek sezon planlamasında yer almayan 28 yaşındaki oyuncu için kiralama tekifi yapıldığı ve olumlu sonuç alındığı kaydedildi. Yeşil Burun Adalı futbolcunun kiralık olarak geleceği ve anlaşmanın 2 yıllık olacağı dile getirildi. Garry'nin alacağı ücret de belli oldu.



GELMEK İÇİN CAN ATIYOR

Tecrübeli sol kanat oyuncusunun 2-2.5 milyon euro arası bir yıllık maaş alacağı kaydedildi. Transferinin kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor. Birkaç gün içinde Türkiye'ye gelmesi beklenen Rodrigues, önce sağlık kontrolünden geçecek ardından resmi imzayı atıp takımın Topuk Yaylası'ndaki kampına katılacak. Arabistan'da mutsuz olduğu bildirilen usta kramponun da bir an önce Fenerbahçe forması giymek istediği bildirildi.



Al İttihad'da istenmeyen Garry Rodrigues beklentilerin altında kaldı. Sadece 11 maça çıktığı Suudi ekibinde 1 gol attı. Tecrübeli futbolcunun 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.



Profesyonel kulüp kariyerinde 257 resmi karşılaşmaya çıkan oyuncu, 57 gol, 50 asist üretti. Milli takımda ise 26 maça çıkıp 4 gol kaydetti.



DEVRE ARASI GELDİ DEVRE ARASI GİTTİ

2016-17 sezonunun devre arasında 5.3 milyon euro'ya PAOK'tan Galatasaray'a transfer olan Rodrigues, geride kalan sezonun devre arasında ise Al Ittihad'ın yolunu tutmuştu. Galatasaray bu transferden 9 milyon euro kazanmıştı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı takımda 78 karşılaşmaya çıkıp 16 gol, 16 asistlik performans göstermişti.