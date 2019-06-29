29 Haziran 2019, Cumartesi
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Mazzu’dan al haberi!
Giriş Tarihi: 29.06.2019
Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Samatta için kulübü Genk'ten açıklama geldi. Belçika ekibinin yeni teknik direktörü Felice Mazzu, "Umarım kalır, onu takımda tutmanın zor olacak. Premier kulüp kulüpleri Middlesbrough, Cardiff, Watford ve Fenerbahçe onun için yarışıyor" dedi.
Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Samatta için kulübü Genk'ten açıklama geldi. Belçika ekibinin yeni teknik direktörü Felice Mazzu, "Umarım kalır, onu takımda tutmanın zor olacak. Premier kulüp kulüpleri Middlesbrough, Cardiff, Watford ve Fenerbahçe onun için yarışıyor" dedi.
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