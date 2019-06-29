29 Haziran 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Mazzu’dan al haberi!

Mazzu’dan al haberi!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.06.2019

Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Samatta için kulübü Genk'ten açıklama geldi. Belçika ekibinin yeni Felice Mazzu, "Umarım kalır, onu takımda tutmanın zor olacak. Premier kulüp kulüpleri , Cardiff, Watford ve Fenerbahçe onun için yarışıyor" dedi.

Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Samatta için kulübü Genk'ten açıklama geldi. Belçika ekibinin yeni Felice Mazzu, "Umarım kalır, onu takımda tutmanın zor olacak. Premier kulüp kulüpleri , Cardiff, Watford ve Fenerbahçe onun için yarışıyor" dedi.

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