Max Kruse ortalığı yaktı!

Fenerbahçe bombayı patlattı... Sarı lacivertliler, Max Kruse’u renklerine bağladı. 31 yaşındaki santrfor hafta içi İstanbul’a gelip resmi imzayı atacak.

Ve Fenerbahçe uzun süredir gündemde olan Max Kruse transferinde mutlu sona ulaştı. Alman forvet ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu. Sarı-lacivertliler, dün saatler 19.05'i gösterirken twitter'dan 'ateş' emojisi paylaştı. Bu gönderi taraftarları heyecanlandırırken akıllara G.Saray'ın da ilgilendiği bir ismin transfer edildiği geldi. Yaklaşık yarım saat sonra da bomba patladı.



VİDEOLU PAYLAŞIM YAPILDI

Oyuncunun gollerinin yer aldığı videoyu paylaşan Fenerbahçe, usta kramponu ön sözleşme imzalandığını duyurdu. Açıklamada şöyle denildi: "Kulübümüz, Werder Bremen kulübü ile sözleşmesi sona eren Alman milli futbolcu Max Kruse ile sözleşme imzalamıştır. Kruse önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelerek, sağlık kontrolünün ardından 3 senelik resmi sözleşmeyi imzalayacaktır."



FENERBAHÇE BÖYLE DUYURDU

Saat 19.05'te 'Ateş' paylaşımı yapıldı. Bu andan itibaren sosyal medya yaygın yerine döndü. Sonrasında ise golcü oyuncu için video yayınlandı. Başta twitter olmak üzere transfer için binlerce yorum yapıldı.



MİNİ YORUM HÜSEYİN ÖZKÖK GOLLERE HAZIR OLUN

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kruse, uzun yıllardan beri yakından takip ettiğim bir oyuncu. Hücum bölgesinde hem santrfor hem kanat oynayabiliyor. Bu iki özelliğiyle de oynadığı her takıma hem attığı goller hem de yaptığı asistlerle katkı sağlamıştır. Çok iyi bir sol ayak. Serbest vuruş ustası. Ondan Alexvari goller izlememiz mümkün. Fenerbahçe'ye hücum bölgesinde önemli katkılar sağlar. Kumarbaz laflarına itibar etmeyin. Sadece poker oyununun tutkunu ve tatillerinde turnuvalara katılıyor.