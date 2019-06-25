25 Haziran 2019, Salı
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Bu sezon görev yaptığım Fenerbahçe'de, geleceğin takımını yaratmak, yetenekli gençleri keşfetmek ve Fenerbahçe değerleri çerçevesinde yetiştirmek adına altyapıda başlatılan yapılanmada görev aldım.
Görev yaptığım süre boyunca bu büyük kulübün bir parçası olarak Fenerbahçe'ye hizmet etmek ve faydalı olmak için elimden geleni yaptım.
Bugün geldiğimiz noktada, kişisel sebepler dolayısıyla görevimden bugün itibariyle ayrıldığımı üzülerek açıklamak istiyorum.
Fenerbahçemizin altyapıya bakış açısı doğrultusunda ortaya koyduğu çalışmalarda görev almaktan duyduğum mutluluğu paylaşıyor;
Bu süreçte benimle birlikte yol alan, bu büyük kulüpte görev yapmamı sağlayan başta Sayın Başkanımız Ali Koç ve yönetim kurulumuz olmak üzere Sportif Direktörümüz Damien Comolli'ye, idari- teknik kadrolarımıza ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum.
Fenerbahçe'nin altyapıya bakış açısı doğrultusunda ortaya koyduğu çalışmalarla kısa ve uzun vadede çok başarılı olacağına yürekten inanıyorum.
Bu önemli kulübün altyapısında Fenerbahçe formasını taşıyan ve geleceğin Fenerbahçesi'ni oluşturacak tüm sporculara da sonsuz başarılar diliyorum.
Saygılarımla,
Fenerbahçe'de şok ayrılık!
Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 Giriş Tarihi: 25.06.2019
Fenerbahçe Altyapı Teknik Sorumlusu David Badia, kişisel sebeplerden ötürü görevinden ayrıldığını açıkladı.
David Badia'nın yaptığı açıklama şu şekilde:
Bu sezon görev yaptığım Fenerbahçe'de, geleceğin takımını yaratmak, yetenekli gençleri keşfetmek ve Fenerbahçe değerleri çerçevesinde yetiştirmek adına altyapıda başlatılan yapılanmada görev aldım.
Görev yaptığım süre boyunca bu büyük kulübün bir parçası olarak Fenerbahçe'ye hizmet etmek ve faydalı olmak için elimden geleni yaptım.
Bugün geldiğimiz noktada, kişisel sebepler dolayısıyla görevimden bugün itibariyle ayrıldığımı üzülerek açıklamak istiyorum.
Fenerbahçemizin altyapıya bakış açısı doğrultusunda ortaya koyduğu çalışmalarda görev almaktan duyduğum mutluluğu paylaşıyor;
Bu süreçte benimle birlikte yol alan, bu büyük kulüpte görev yapmamı sağlayan başta Sayın Başkanımız Ali Koç ve yönetim kurulumuz olmak üzere Sportif Direktörümüz Damien Comolli'ye, idari- teknik kadrolarımıza ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum.
Fenerbahçe'nin altyapıya bakış açısı doğrultusunda ortaya koyduğu çalışmalarla kısa ve uzun vadede çok başarılı olacağına yürekten inanıyorum.
Bu önemli kulübün altyapısında Fenerbahçe formasını taşıyan ve geleceğin Fenerbahçesi'ni oluşturacak tüm sporculara da sonsuz başarılar diliyorum.
Saygılarımla,
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