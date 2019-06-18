Fenerbahçe Gudelj'i listeye aldı

Fejsa ile söz kesen Fenerbahçe’nin bu sezon Sporting Lizbon’da kiralık oynayan bir başka Sırp Nemanja Gudelj’ye de teklif yaptığı belirlendi

Orta sahayı güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin Benfica'lı Ljubomir Fejsa ile prensipte anlaştığı belirtiliyordu... Portekiz basını, sarı-lacivertli takım için dün aynı mevkiye yeni bir isim ortaya attı. O Jogo gazetesinde yer alan haberde, bonservisi Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou Evergrande'de olan ve bu sezonu Sporting Lizbon'da kiralık geçiren Nemanja Gudelj için devrede olan takımlar arasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bulunduğu belirtildi. Gudelj de en az Fejsa kadar kariyerli bir ön libero.



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27 yaşındaki Sırp futbolcuyu Sporting Lizbon'un da kadrosunda tutmak istediği ancak Fenerbahçe ve Galatasaray ile diğer taliplileri Newcastle United'la Real Betis karşısında şansının çok az olduğu ifade edildi. Özellikle Türk ekiplerinin oyuncuya yaptıkları tekliflerin çok daha cazip olduğu vurgulandı. Guangzhou ile 6 aylık kontratı kalan Gudelj'nin menajeri sözleşmeyi sonlandırmak için görüşmeleri sürdürüyor. Oyuncu boşa çıkarsa, Fenerbahçe'ye imza atabilir.