18 Haziran 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Gudelj'i listeye aldı

Fenerbahçe Gudelj'i listeye aldı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.06.2019

Fejsa ile söz kesen ’nin bu sezon ’da kiralık oynayan bir başka Sırp Nemanja Gudelj’ye de teklif yaptığı belirlendi

Orta sahayı güçlendirmek isteyen 'nin Benfica'lı Ljubomir Fejsa ile prensipte anlaştığı belirtiliyordu... Portekiz basını, sarı-lacivertli takım için dün aynı mevkiye yeni bir isim ortaya attı. O Jogo gazetesinde yer alan haberde, bonservisi Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou Evergrande'de olan ve bu sezonu 'da kiralık geçiren Nemanja Gudelj için devrede olan takımlar arasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bulunduğu belirtildi. Gudelj de en az Fejsa kadar kariyerli bir ön libero.

BONSERVİSİNİ BEDAVA ALMAYA ÇALIŞIYOR

27 yaşındaki Sırp futbolcuyu Sporting Lizbon'un da kadrosunda tutmak istediği ancak Fenerbahçe ve Galatasaray ile diğer taliplileri 'la karşısında şansının çok az olduğu ifade edildi. Özellikle Türk ekiplerinin oyuncuya yaptıkları tekliflerin çok daha cazip olduğu vurgulandı. Guangzhou ile 6 aylık kontratı kalan Gudelj'nin menajeri sözleşmeyi sonlandırmak için görüşmeleri sürdürüyor. Oyuncu boşa çıkarsa, Fenerbahçe'ye imza atabilir.

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