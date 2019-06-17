Hafıza kaybı yaşayan Datome, hastaneye kaldırıldı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'le oynadığı play-off final serisi beşinci maçında hafıza kaybı yaşayan sarı-lacivertli basketbolcu Luigi Datome, salondaki ambulansın maç bitmeden yerinden ayrılamayacağı belirtilmesi üzerine kulüp yetkililerince özel araçla hastaneye kaldırıldı.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, maçın ikinci yarısında kafasına darbe alan İtalyan basketbolcu, hafıza kaybı yaşadı. Sarı-lacivertli sağlık heyetinin derhal hastaneye götürmek istediği Datome için salondaki ambulans görevlilerinin "Maç bitmeden buradaki ambulans salondan ayrılamaz. Başka bir ambulans çağırmanız lazım." dedikleri belirtildi.
Bunun üzerine Fenerbahçe sağlık heyeti başka bir ambulans çağırıp zaman kaybı yaşamamak adına, oyuncuyu özel araçla hastaneye götürdü.
Datome'nin hastanede kontrollerinin yapıldığı ve durumunun daha sonra açıklanacağı kaydedildi.
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