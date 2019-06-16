16 Haziran 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Skrtel flörtte!

Skrtel flörtte!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.06.2019

Sarı lacivertli kulüpteki sözleşmesi biten ve yeni anlaşma için görüşmelerin yapıldığı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

34 yaşındaki Slovak stoperin ile masaya oturup anlaşma sağladığı ileri sürüldü. Hatta 2 yıllık imza atacağı kaydedildi. 'in menajeri "F.Bahçe ile görüşmeler sürüyor. Ama net bir şey yok" demişti
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