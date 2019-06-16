16 Haziran 2019, Pazar
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Skrtel flörtte!
Giriş Tarihi: 16.06.2019
Sarı lacivertli kulüpteki sözleşmesi biten ve yeni anlaşma için görüşmelerin yapıldığı Skrtel hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
34 yaşındaki Slovak stoperin Başakşehir ile masaya oturup anlaşma sağladığı ileri sürüldü. Hatta 2 yıllık imza atacağı kaydedildi. Skrtel'in menajeri "F.Bahçe ile görüşmeler sürüyor. Ama net bir şey yok" demişti
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