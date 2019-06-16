16 Haziran 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fejsa'ya büyük övgü

Fejsa'ya büyük övgü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.06.2019

3 yıllığına el sıkışılan ön libero ’ya Portekiz TVi24’ün yorumcusu Aguilar’dan övgü geldi: Savunmaya mükemmel katkı sağlıyor. Pasları çok etkili.

FENERBAHÇE'nin 3 yıllığına söz kestiği ön libero için Portekiz TVi24'ün spor yorumcusu Luis Aguilar olumlu ifadeler kullandı. Aguilar, "Fejsa, 'da ilk senesinde çok sakatlıklarla boğuştu. Yeni teknik direktör Lage'nin göreve gelmesiyle ilk 11'deki yerini kaybetti. Ancak defans hattındaki arkadaşlarına mükemmel katkı sağlıyor" diye konuştu. Aguilar, Fejsa'nın tekniği çok iyi olmasa da paslarının çok etkili olduğunu da belirterek, "Topu geriden almada çok iyidir. Oyunu basit yönüyle oynamayı seviyor" yorumunu yaptı. 30 yaşındaki Fejsa, 2014 yılının Haziran ayında çapraz bağlarından yaşadığı sakatlık nedeniyle 9 ay sahalardan uzak kalmıştı. 'nin Fejsa'nın transferini önümüzdeki günlerde KAP'a bildirmesi bekleniyor.
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