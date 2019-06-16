16 Haziran 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Fejsa'ya büyük övgü
Giriş Tarihi: 16.06.2019
3 yıllığına el sıkışılan ön libero Ljubomir Fejsa’ya Portekiz TVi24’ün yorumcusu Aguilar’dan övgü geldi: Savunmaya mükemmel katkı sağlıyor. Pasları çok etkili.
FENERBAHÇE'nin 3 yıllığına söz kestiği ön libero Ljubomir Fejsa için Portekiz TVi24'ün spor yorumcusu Luis Aguilar olumlu ifadeler kullandı. Aguilar, "Fejsa, Benfica'da ilk senesinde çok sakatlıklarla boğuştu. Yeni teknik direktör Lage'nin göreve gelmesiyle ilk 11'deki yerini kaybetti. Ancak defans hattındaki arkadaşlarına mükemmel katkı sağlıyor" diye konuştu. Aguilar, Fejsa'nın tekniği çok iyi olmasa da paslarının çok etkili olduğunu da belirterek, "Topu geriden almada çok iyidir. Oyunu basit yönüyle oynamayı seviyor" yorumunu yaptı. 30 yaşındaki Fejsa, 2014 yılının Haziran ayında çapraz bağlarından yaşadığı sakatlık nedeniyle 9 ay sahalardan uzak kalmıştı. Fenerbahçe'nin Fejsa'nın transferini önümüzdeki günlerde KAP'a bildirmesi bekleniyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"