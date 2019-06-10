10 Haziran 2019, Pazartesi
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Ter Maat kalıyor
Giriş Tarihi: 10.06.2019
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Paris Volley’den kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Hollandalı pasör çaprazını takımda tutma kararı aldı
Sezonu Efeler Ligi ve Kupa Voley şampiyonluklarıyla kapatan Fenerbahçe, yeni sezon için çalışmalarına hız verdi. İç transferde Oğuzhan Karasu ile anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Wouter Ter Maat'ı da takımda tutuyor. Geçtiğimiz sezon Paris Volley'den transfer edilen 28 yaşındaki Hollandalı pasör çaprazı; Zwolle, Gent, Berlin Volley ve Paris Volley takımlarının formasını giydi. 190 kez milli takımda görev yapan tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli ekibin bu sezon çifte kupa kazanmasında önemli rol oynamıştı.
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