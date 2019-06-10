10 Haziran 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Ter Maat kalıyor

Ter Maat kalıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.06.2019

, geçtiğimiz sezon ’den kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Hollandalı pasör çaprazını takımda tutma kararı aldı

Sezonu Efeler Ligi ve Kupa Voley şampiyonluklarıyla kapatan , için çalışmalarına hız verdi. İç transferde Oğuzhan Karasu ile anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Wouter Ter Maat'ı da takımda tutuyor. Geçtiğimiz sezon 'den edilen 28 yaşındaki Hollandalı pasör çaprazı; Zwolle, Gent, Berlin Volley ve Paris Volley takımlarının formasını giydi. 190 kez milli takımda görev yapan tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli ekibin bu sezon çifte kupa kazanmasında önemli rol oynamıştı.
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