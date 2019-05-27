Valbuena, Olympiakos ile anlaştı!
Fenerbahçe'ye veda eden Mathieu Valbuena, Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'a transfer oldu.
Yununistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mathieu Valbuena'yı transfer ettiğini duyurdu. Yunan ekibinin sosyal medya hesabından Fransız futbolcunun kırmızı-beyazlı formayı giydiği fotoğraflar paylaşılırken, "Valbuena, şimdi Olympiakos ailesinin bir üyesi" ifadelerine yer verildi.
İmza sonrası açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki futbolcu, "Yunanistan'ın en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum ve büyük bir gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Skorer'in edindiği bilgiye göre Valbunea yıllık 1.8 milyon euro alacak. Ayrıca bu paraya şarta bağlı çeşitli bonuslar da eklenecek.
Olymipakos'un halihazırda en yüksek maaşlı futbolcusu olan takımın yıldızı Fortounis 800 bin euro alırken, Valbuena onun iki katından da çok gelir elde edecek.
2017 yılında Aykut Kocaman döneminde Marsilya'dan transfer edilen Valbuena, 71 maçta forma giyerken 12 gol, 24 asist kaydetti.
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