Fenerbahçe'den golcü atağı! Dzeko...

Fenerbahçe'den golcü atağı... Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko İstanbul'a geliyor. Menajer Mirsad Türkcan tarafından İstanbul'a getirilecek olan Edin Dzeko, akşam saatlerinde özel bir görüşme yapacak.

Sezonun bitmesiyle birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Golcü arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin Roma forması giyen Boşnak forvet Edin Dzeko için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Yıldız oyuncunun bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve şimdi oyuncu menajerliği yapan Mirsad Türkcan aracılığıyla İstanbul'a geleceği öğrenildi. Dzeko'nun akşam saatlerinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

EDIN DZEKO KİMDİR?

Edin Dzeko, 17 Mart 1986 tarihinde Saraybosna, Yugoslavya'da Midhat Dzeko, Belma Dzeko çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Futbol hayatına Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da kurulmuş bir futbol kulübü olan Zeljeznicar takımında başlamıştır. 2005 yılında da Çek Cumhuriyeti takımlarından Teplice'ye 80bin euroya transfer oldu. 2007 yılında Almanya takımlarından Wolfsburg takımına 4 milyon euroya transfer oldu. 2007-2008 sezonunda 28 maçta 18 gol attı. 2008-2009 sezonunda ise Bundesliga'da 32 maçta 26 gol attı.

7 Ocak 2011 tarihinde 37 milyon euro bonservis bedeliyle Premier League ekiplerinden Manchester City'ye transfer oldu. Müslüman olan Edin Dzeko, 2014 yılında model Amra Silajdzic ile evlendi. Una (d.2016) adında bir kızı vardır.

1 Temmuz 2016 tarihinde Manchester City takımından 11 milyon euro bonservis bedeli ile AS Roma takımına transfer oldu.

Edin Dzeko Profesyonel Futbol Kariyeri:



2003 – 2005 – Zeljeznicar

2005 – 2007 – Teplice

2005 – 2005 – FK Ústí nad Labem (kiralık)

2007 – 2011 – Wolfsburg

2011 – 2015 – Manchester City

2015 – 2016 – AS Roma (kiralık)

2016 AS Roma

Edin Dzeko Millî Takım Kariyeri:

2003-2004 Bosna Hersek U-19

2006-2007 Bosna Hersek U-21

2007 - ... Bosna Hersek