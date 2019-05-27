27 Mayıs 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Martin Skrtel bilmecesi

Martin Skrtel bilmecesi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.05.2019

Sarı lacivertlilerin Slovak futbolcusu Skrtel'in geleceği belirsizliğini koruyor.

'nin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen , görüşmelerini sürdürdüğü Parma, Rangers, Newcastle gibi kulüplerle de henüz el sıkışmadı. Yine de dünkü maçta sakat veya cezalı olmamasına rağmen kadroda yer almaması "Ayrılıyor" söylentilerini artırdı.
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