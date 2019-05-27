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Martin Skrtel bilmecesi
Giriş Tarihi: 27.05.2019
Sarı lacivertlilerin Slovak futbolcusu Skrtel'in geleceği belirsizliğini koruyor.
Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Martin Skrtel, görüşmelerini sürdürdüğü Parma, Rangers, Newcastle gibi kulüplerle de henüz el sıkışmadı. Yine de dünkü maçta sakat veya cezalı olmamasına rağmen kadroda yer almaması "Ayrılıyor" söylentilerini artırdı.
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