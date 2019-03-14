14 Mart 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Barcelona Lassa

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Barcelona Lassa
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 Giriş Tarihi: 14.03.2019

Sarı-lacivertli erkek basketbol takımı, 'nin 26. haftasında yarın sahasında temsilcisi ile karşılaşacak.

Erkek Basketbol Takımı, 'nin 26. haftasında yarın temsilcisi 'yı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 3'ten yayınlanacak.

Son yıllarda THY Avrupa Ligi'nin en başarılı takımlarından sarı-lacivertliler, bu sezon da iyi grafiğini sürdürüyor. Sırp başantrenör 'in öğrencileri, ligin geride kalan bölümünde yaptığı 25 maçta aldığı 21 galibiyet, 4 yenilgiyle liderlik koltuğunda oturuyor.

Play-off'lara kalmayı normal sezonun bitimine 8 maç kala garantileyen Fenerbahçe Beko, play-off'ta saha avantajını da elde etmişti.

Barcelona Lassa ise 15 galibiyet, 10 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 84-65 kazanmıştı.

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