10 Mart 2019, Pazar
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6. İLE EŞLEŞECEK
İkinci seti kazandıktan sonra rakibinin gardını daha da düşüren sarı-lacivertliler, üçüncü sette de üstünlüğü elden bırakmadı. Seti 25-19 alarak maçın sonucunu 3-0 olarak tayin etti. Samantha Bricio 19, Vargas 13, Eda 10 sayıyla galibiyette önemli rol oynayan isimler oldu. Ligi 17 galibiyet, 5 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, play-off turunda ligi 6. sırada tamamlayan takımla eşleşecek. Rakibi ise bugün oynanacak maçların ardından belli olacak.
Süper Melekler
Giriş Tarihi: 10.03.2019
Sultanlar Ligi’nin son haftasında Halkbank’a konuk olan Fenerbahçe Opet, 25-19, 25-20 ve 25-19’luk setlerle kazanarak üst üste 7. galibiyetini aldı.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin Ligi'nde normal sezonun 22. ve son haftasında Halkbank'a konuk olan Fenerbahçe, 3-0 kazanarak ligi üçüncü sırada tamamladı. Ankara Başkent Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk seti 25-19 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sete de iyi başlayan Sarı Melekler, hücumda olduğu kadar savunmada da başarılı bir performans sergiledi. Bricio'nun üstün oyunuyla 25-20 kazanan Fenerbahçe, setlerde durumu 2-0'a getirdi.
6. İLE EŞLEŞECEK
İkinci seti kazandıktan sonra rakibinin gardını daha da düşüren sarı-lacivertliler, üçüncü sette de üstünlüğü elden bırakmadı. Seti 25-19 alarak maçın sonucunu 3-0 olarak tayin etti. Samantha Bricio 19, Vargas 13, Eda 10 sayıyla galibiyette önemli rol oynayan isimler oldu. Ligi 17 galibiyet, 5 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, play-off turunda ligi 6. sırada tamamlayan takımla eşleşecek. Rakibi ise bugün oynanacak maçların ardından belli olacak.
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