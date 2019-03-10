10 Mart 2019, Pazar
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Serdar Aziz Sivasspor maçında yok
Giriş Tarihi: 09.03.2019
Fenerbahçe'de Serdar Aziz sarı kart sınırındaydı.
Tecrübeli futbolcu rakibine arkadan yaptığı hareketin ardından hakem Hüseyin Göçek tarafından sarı kartla cezalandırıldı. 28 yaşındaki stoper bu kartla birlikte cezalı duruma düştü. Serdar Aziz gelecek hafta sarı-lacivertlilerin Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. Sadık Çiftpınar 11'deki yerine dönecek.
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