10 Mart 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Serdar Aziz Sivasspor maçında yok

Serdar Sivas maçında yok
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.03.2019

'de sınırındaydı.

Tecrübeli futbolcu rakibine arkadan yaptığı hareketin ardından hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. 28 yaşındaki stoper bu kartla birlikte cezalı duruma düştü. gelecek hafta sarı-lacivertlilerin ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. Sadık Çiftpınar 11'deki yerine dönecek.
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