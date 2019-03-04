Fenerbahçe'de temizlik var! Ersun Yanal önümüzdeki sezon 10 futbolcuyu kadroda düşünmüyor

Ersun Yanal, sözleşmeleri bitecek olan Neustadter, Slimani, Kameni, Benzia, İsmail, Şener ve Ayew'i düşünmüyor! Tolga'nın sözleşmesi feshedilecek. Alper ve Frey'in ise satışı gündemde.

Bir an önce küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Fenerbahçe'nin teknik patronu Ersun Yanal bir yanrdan da önümüzdeki sezonun planlarını yapıyor. Önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği Slimani'yi kadroya bile almıyor. Bir çoğunu da yedek bekletiyor. Yanal'ın önümüzdeki sezon 10 futbolcu ile yolları ayırmayı düşündüğü ifade ediliyor.