04 Mart 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de temizlik var! Ersun Yanal önümüzdeki sezon 10 futbolcuyu kadroda düşünmüyor

Ersun Yanal, sözleşmeleri bitecek olan Neustadter, Slimani, Kameni, Benzia, İsmail, Şener ve Ayew'i düşünmüyor! Tolga'nın sözleşmesi feshedilecek. Alper ve Frey'in ise satışı gündemde.

Fenerbahçe'de temizlik! Gönderilecek isimler belli oldu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 04.03.2019

Bir an önce küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen 'nin teknik patronu bir yanrdan da önümüzdeki sezonun planlarını yapıyor. Önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği Slimani'yi kadroya bile almıyor. Bir çoğunu da yedek bekletiyor. Yanal'ın önümüzdeki sezon 10 futbolcu ile yolları ayırmayı düşündüğü ifade ediliyor.

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