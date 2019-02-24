24 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.02.2019

, 'in 23. haftasında yarın 'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. İdmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

derbisinin hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.


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