22 Şubat 2019, Cuma
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Rusları çok seviyor!
MEHMET Topal 2016 yılında Lokomotiv Moskova ile oynanan maçta da sahneye çıkmıştı. Rusya'daki karşılaşmada Fenerbahçe 1-0 yenik oynarken 83. dakikada sahneye çıkan Topal skoru 1-1'e getirmişti. Bu gol sarı-lacivertlileri üst tura çıkarmıştı. Topal dün de fileleri sarssa da hatasıyla turu verdik.
Önce attı sonra yaktı!
Giriş Tarihi: 22.02.2019
43. dakikada sağ kanatta topu aldı, sürdü ve çaprazdan sol ayağı ile müthiş bir gol attı. Ancak 76’da yaptığı hata ile turu ellerimizle verdik.
F.BAHÇE dün gece Zenit'e elenerek Avrupa Ligi'ne veda etti. Maça kötü başlayan ekibimiz 2-0 geriye düştü. Ancak 43. dakikada gözlerimizin pasını silen muhteşem bir gol izledik. Sağ tarafta topla buluşan ve yay içine hareketlenen Mehmet Topal topu sürdü, çaprazdan sol ayağıyla 30 metreden uzak köşeye yaptığı sert vuruşla muhteşem bir gol attı. Topal böylece Fenerbahçe formasıyla 1078 gün yani 3 yıl sonra Avrupa'da gol attı. Tecrübeli oyuncu, son golünü 10 Mart 2016'da Braga ağlarına göndermişti. Aynı Mehmet, dakikalar 76'da Azmoun'un golünde topu uzaklaştıramayarak büyük bir hataya imza attı. Meşin yuvarlağı dışarıya atmayan Mehmet turun elden gitmesine neden oldu.
Rusları çok seviyor!
MEHMET Topal 2016 yılında Lokomotiv Moskova ile oynanan maçta da sahneye çıkmıştı. Rusya'daki karşılaşmada Fenerbahçe 1-0 yenik oynarken 83. dakikada sahneye çıkan Topal skoru 1-1'e getirmişti. Bu gol sarı-lacivertlileri üst tura çıkarmıştı. Topal dün de fileleri sarssa da hatasıyla turu verdik.
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