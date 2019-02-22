22 Şubat 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Bırakın PAF takım oynasın!

Bırakın PAF takım oynasın!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.02.2019

Taraftar yenilen basit goller sonrası sert tepki gösterdi.

Türkiye'de taraftarlarını üzen Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ne de trajikomik bir şekilde veda etmesi sarı-lacivertli taraftarları çileden çıkardı. Özellikle Mehmet Topal'ın büyük hatası ile yenilen 3. golden sonra sosyal medyada tepki mesajları yağdı. İşte Fenerbahçeliler'in isyanı:

Bu kulüp maddi sorunlardan dolayı buralara düştüyse bırakın artık PAF takımı oynasın. Bunlar 5 kuruş hak etmiyor

Gol umudu Slimani !!! Tüm sezon dünyaları kaçıran adam umut oluyor.

Sahada olan; Topal-Şener-Ali-Alper... İnşallah Fenerbahçe ile son sezonunuzdur...

1. Lig'de oynayamayacak Alper diye bir oyuncumuz var.

'ın oyuncu değişikleri tam felaket.

Alper tel tel döküldü
Teknik direktör Ersun Yanal'ın dün gece ilk 11'de görev verdiği tam 155 gün sonra sarı lacivertli forma ile ilk 11'de kendisine yer buldu. 27 yaşındaki futbolcu en son, yine Avrupa Ligi'nde 20 Eylül'de maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Alper dün ilk 45'te döküldü, ikinci yarıda kenara alındı.

Türkmen Sardar şov
Zenit'in İranlı santrforu Sardar Azmoun, Fenerbahçe'ye karşı performansıyla dikkat çekti. İlk golün asistini yapan forvet, ilk devrede kaydeden ikinci golün altına imzasını attı. 76'da skoru ilan etti. Zenit kulübünün ocak ayında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcu, Türkmen asıllı bir futbolcu. Zenit'e Rubin Kazan'dan geldi ve 2022 yılına kadar sözleşmesi var.

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