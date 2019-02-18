18 Şubat 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Jan Vesely'nin sözleşmesi uzatıldı

F.Bahçe'de yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 Giriş Tarihi: 18.02.2019

, Çekyalı yıldızı 'nin sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

2018-19 sezonunda mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyerek yoluna devam eden ve sezonun ilk kupasını Ankara'da elde ettiği Türkiye Kupası zaferiyle kaldırmayı başaran Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadro yapılanması üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Bu doğrultuda yapılan çalışma kapsamında, kulübümüz ile Jan Vesely arasındaki sözleşmenin 3 yıl daha uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Fenerbahçe Beko'nun en değerli oyuncularından biri olan, formamızı giydiği süreçte üst üste dört Final Four tecrübesi yaşayan ve Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere elde edilen kritik başarılarda önemli payı bulunan Jan Vesely, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir.

Yapılan bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diler, Vesely'e Fenerbahçe Beko forması altında nice büyük başarılar ve kupalar dileriz.

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