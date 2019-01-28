28 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de büyük tehlike

Fenerbahçede büyük tehlike
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.01.2019

, bugün yenilirse veya berabere kalırsa düşme hattında yer alacak Eğer rakibine ve daha farklı bir skorla yenilirse tarihind eilk kez son sıraya yerleşecek

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren , bir an önce düşme hattından uzaklaşmak için seri galibiyetler peşinde ancak, alınacak kötü sonuçlar durumu daha da kötüye götürebilir. Fenerbahçe bugün 'a veya daha farklı bir skorla yenilirse tarihinde ilk kez ligin son sırasında yer almış olacak. Fenerbahçe maçtan beraberlikle ayrılırsa da averajla düşme hattında kalacak. Fenerbahçe bugün mutlak 3 puan için sahada olacak.
Yüreğiniz sahada olsun

Teknik direktör dün futbolcularına motivasyon dolu bir konuşma yaptı. "Sahada aklınızla ve yüreğinizle olun" diyen Yanal, "Her şey psikolojik. Bunun farkındayım. Bunun ilacı da kazanmak. Ümraniye maçı geride kaldı. 'yıs yenelim ve önümüze bakalım" dedi.

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