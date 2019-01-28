Fenerbahçede büyük tehlike

Fenerbahçe'de büyük tehlike
Fenerbahçe, bugün yenilirse veya berabere kalırsa düşme hattında yer alacak Eğer rakibine 3-0 ve daha farklı bir skorla yenilirse tarihind eilk kez son sıraya yerleşecek
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, bir an önce düşme hattından uzaklaşmak için seri galibiyetler peşinde ancak, alınacak kötü sonuçlar durumu daha da kötüye götürebilir. Fenerbahçe bugün Yeni Malatyaspor'a 3-0 veya daha farklı bir skorla yenilirse tarihinde ilk kez ligin son sırasında yer almış olacak. Fenerbahçe maçtan beraberlikle ayrılırsa da averajla düşme hattında kalacak. Fenerbahçe bugün mutlak 3 puan için sahada olacak.
Yüreğiniz sahada olsun
Teknik direktör Ersun Yanal dün futbolcularına motivasyon dolu bir konuşma yaptı. "Sahada aklınızla ve yüreğinizle olun" diyen Yanal, "Her şey psikolojik. Bunun farkındayım. Bunun ilacı da kazanmak. Ümraniye maçı geride kaldı. Malatya'yıs yenelim ve önümüze bakalım" dedi.
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