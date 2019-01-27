27 Ocak 2019, Pazar
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Gazişehir Gaziantep ile transfer görüşmesi yapan ve sağlık kontrolünden geçen Sow, Antep temsilici ile henüz resmi sözleşmeyi imzalamadı.
Sow’dan Aziz Yıldırım paylaşımı
Giriş Tarihi: 27.01.2019
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Moussa Sow, sosyal medya hesabından Aziz Yıldırım’la çektirdiği fotoğrafı paylaştı ve “Benim için bir babasınız” notunu yazdı.
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Moussa Sow, resmi sosyal hesabından, sarı-lacivertli ekibin eski başkanı Aziz Yıldırım ile çektiği bir fotoğrafı paylaştı. Senegalli oyuncu fotoğrafın altına ise "Benim için bir babasınız. Siz büyük bir adamsınız. Her şey için ama özellikle Fenerbahçe için yaptığını her şey için teşekkürler" notunu yazdı.
Gazişehir Gaziantep ile transfer görüşmesi yapan ve sağlık kontrolünden geçen Sow, Antep temsilici ile henüz resmi sözleşmeyi imzalamadı.
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