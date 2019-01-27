27 Ocak 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Sow’dan Aziz Yıldırım paylaşımı

Sow’dan Aziz Yıldırım paylaşımı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.01.2019

’nin eski futbolcusu , sosyal medya hesabından ’la çektirdiği fotoğrafı paylaştı ve “Benim için bir babasınız” notunu yazdı.

'nin eski oyuncusu , resmi sosyal hesabından, sarı-lacivertli ekibin eski başkanı ile çektiği bir fotoğrafı paylaştı. Senegalli oyuncu fotoğrafın altına ise "Benim için bir babasınız. Siz büyük bir adamsınız. Her şey için ama özellikle Fenerbahçe için yaptığını her şey için teşekkürler" notunu yazdı.

Gazişehir ile transfer görüşmesi yapan ve sağlık kontrolünden geçen Sow, temsilici ile henüz resmi sözleşmeyi imzalamadı.
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