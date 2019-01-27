27 Ocak 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin rakibi Evkur Yeni Malatyaspor

Fenerbahçenin rakibi Yeni Malatyaspor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.01.2019

, 'in 19. haftasında yarın sahasında Evkur ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı yönetecek.

Ligde ikinci yarıya da istediği başlangıcı yapamayan sarı-lacivertli ekip, son olarak Ziraat 'nda 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'a elendi.

'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, haftaya 17 puanla düşme potasında giriyor.

Teknik direktör yönetimindeki 'de Michael Frey, , , ve Oğuz Kağan Güçtekin, sakatlıkları nedeniyle Evkur maçında forma giyemeyecek.

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Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile yapılan rövanş karşılaşmasında kırmızı kart gören de cezası sebebiyle yarınki mücadelede görev yapamayacak.

Fenerbahçe'de , , ve Yassine Benzia, Evkur Yeni Malatyaspor maçında kart görmeleri durumunda ligin 20. haftasında Göztepe ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

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