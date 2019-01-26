Fenerbahçede büyük isyan!

Son 30 resmi maçta 7 galibiyet alabilen, Süper Lig’de 15’inci sırada bulunan Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenen F.Bahçe’de taraftar isyan bayrağını çekti

Süper Lig'deki kötü gidişatını Ziraat Türkiye Kupası'na taşıyan sarı-lacivertliler taraftarını üzdü. Kupada Ümraniyespor'a elenen F.Bahçe, kötü gidişatı durduramıyor. Sezona yepyeni bir yapılanma ve yeni bir yönetim anlayışıyla giren F.Bahçe, tarihinin en dramatik ve en kötü sezonunu geçiriyor. F.Bahçe Süper Lig'de geride kalan 18 haftada sadece 17 puan toplayarak küme düşme hattının bir basamak üstünde. Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma yolundaki en büyük hedeflerden biri olan Türkiye Kupası'na son 16 turunda Ümraniyespor'a 2 maçta da yenilerek veda eden F.Bahçe, taraftarını hayal kırıklığına uğratmaya devam etti.

ERSUN YANAL DA KAYBETTİ

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve bir türlü ayağa kalkacak hamleleri yapamayan sarı-lacivertliler, 30 resmi maçta sadece 7 galibiyette kaldı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 18 maçta sadece 3 kez sahadan mutlu ayrıldı ve galibiyet sıralamasında en kötü 3 takımdan biri oldu. F.Bahçe, bu sezon en başarılı olduğu Avrupa kulvarında ise 8 maçta 2 galibiyet aldı. Cocu ve Koeman'dan istediğini alamayan Fenerbahçe, taraftarın da büyük desteğiyle göreve gelen teknik direktör Ersun Yanal'la da istediği çıkışı yakalayamadı. Ersun Yanal yönetiminde 6 resmi maça çıkan Fenerbahçe, sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'u mağlup edebildi.

KOSKOCA FENER'İ NE HALE GETİRDİNİZ

Önceki gece kupa yenilgisi sonrası Can Bartu Tesisleri önünde toplanan bir gurup F.Bahçeli taraftar, futbolculara sert tepki gösterdi. Takım otobüsü içeri girerken protestolarını artıran grup, "Siz bizi aleme rezil ettiniz! Koskoca Feneri ne hale getirdiniz? Bu taraftar bunları hiç hak etmiyor. Comolli istifa" gibi sloganlar attı. Öfkeli taraftar takım otobüsü tesislere girerken ıslık çalıp, yuhaladılar.



