25 Ocak 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Skrtel Atabey Çiçek'ten özür diledi

Skrtel Atabey Çiçekten özür diledi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.01.2019

'nin Slovak futbolcusu , Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile yaptıkları maçında dirseğiyle müdahalede bulunduğu rakip oyuncu 'ten özür diledi.

, Instagram hesabından Skrtel'in kendisine attığı özür mesajını paylaştı.

, gönderdiği mesajda, "Merhaba dostum. Öncelikle maç içinde gerçekleşen olaydan dolayı senden özür dilemek istiyorum. Amacım sana zarar vermek değildi. Sakatlandığını görmekten dolayı çok üzgünüm. Umarım en kısa zamanda iyileşirsin. Sezonun geri kalan kısmında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Atabey Çiçek ise yaptığı paylaşımda, "Maç içinde böyle talihsiz pozisyonları her futbolcu yaşıyor ama önemli olan bu yanlışlardan ders çıkartıp, yanlışı düzeltmektir. Bize bu şekilde örnek olduğun için ben teşekkür ederim. Umarım 'yi bu zorlu süreçten kurtarırsınız. Önünüzdeki maçlarda başarılar." ifadeleriyle Skrtel'e yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin sahasında Ümraniyespor ile yaptığı rövanş maçının 64. dakikasındaki ikili mücadelede Atabey'e dirseğiyle müdahalede bulunan Skrtel, maçın hakemi Serkan Tokat tarafından önce sarı kartla cezalandırılmıştı. Ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uyarısı üzerine pozisyonu görüntülü inceleyen Tokat, kararını değiştirerek Slovak oyuncuya kırmızı kart göstermişti.




YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Ersun Yanaldan flaş Ayew kararı! Ersun Yanal'dan flaş Ayew kararı!
Slimani için bomba iddia! Geri çağırdılar... Slimani için bomba iddia! Geri çağırdılar...
Fenrbahçe Victor Mosesı açıkladı Fenrbahçe Victor Moses'ı açıkladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör